Москвичам рекомендовали сажать кабачки

Садовод Мезенцев: В московсом регионе хорошо растут кабачки и картошка

Предстоящим летом на грядках в столичном регионе лучше всего будут себя чувствовать картошка, кабачки и зелень, рассказал NEWS.ru руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

На этих растениях не отразятся весенние климатические скачки. Лучше всего будет себя чувствовать картошка, при этом важно, чтобы заморозков не было в июне, когда начнется формирование ботвы. В Подмосковье лучше всего растет картошка отечественных сортов «Гала» и «Ред Скарлетт», добавил специалист.

Ранее дачникам посоветовали тщательно готовить почву на дачном участке для создания идеального газона. Если земля глинистая, ее необходимо перекопать и удалить корни, добавив к почве легкий торфяной субстрат.