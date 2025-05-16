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14:56, 16 мая 2025Из жизни

Мужчина 28 лет водил машину без прав

Le Parisien: Француз 28 лет водил автомобиль с аннулированными правами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Obatala-photography / Shutterstock / Fotodom

Во Франции полиция задержала мужчину, который без прав водил машину с 1997 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Водителя остановили в кантоне Тарар, департамент Рона, во время плановой проверки на дорогах. Выяснилось, что у мужчины нет страховки на автомобиль. После этого жандармы решили проверить его права и обнаружили, что они были аннулированы еще 28 лет назад. Тогда у француза отобрали документы за вождение в нетрезвом виде, однако он не потрудился получить новые.

Полицейские пошутили в соцсети, что мужчина, как настоящий шпион, пережил три десятилетия, пять президентов и 112 проверок на дорогах.

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Там также отметили, что задержанный считал свои недействительные права «чем-то вроде немного просроченного, но еще съедобного йогурта». Почему предыдущие 112 проверок не выявили нарушения, не сообщается.

В марте 2023 года сообщалось, что в Великобритании задержали 69-летнего мужчину, который 50 лет водил машину без прав. Выяснилось, что он никогда не учился в автошколе.

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