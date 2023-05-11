Полиция задержала проездившего 50 лет без прав водителя

Metro: британец 50 лет ездил за рулем автомобиля без прав и попался полиции

Полиция в графстве Дербишир, Великобритания, задержала 69-летнего мужчину, который более 50 лет ездил за рулем автомобиля без водительского удостоверения. Об этом сообщает Metro.

Полиция остановила водителя за несколько нарушений. В ходе проверки выяснилось, что у него нет водительских прав. Оказалось, что британец водил машину с 19 лет, хотя никогда не сдавал экзамен и не получал разрешения на управление транспортным средством. Он обманывал страховые компании, утверждая, что у него есть необходимые документы. Все эти годы он хвастался друзьям и родственникам отсутствием водительского удостоверения.

Полицейские конфисковали автомобиль британца и предъявили ему обвинения в совершении правонарушений. «Наконец-то это неприемлемое поведение прекратилось. Если бы он попал в ДТП и мы выплатили бы компенсацию, мы бы потребовали от него возмещения всей суммы», — заявил представитель Бюро автомобильных страховщиков Пол Фарли.

Ранее сообщалось, что в японском городе Сисо, префектура Хиого, полиция задержала за езду без прав 82-летнего водителя, удостоверение которого было отозвано около 60 лет назад. За это время он, очевидно, ни разу не попадался на нарушениях.