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19:25, 16 мая 2025Экономика

Названы самые подешевевшие фрукты и овощи в России

Росстат: Сильнее всего в апреле в России подешевели огурцы и апельсины
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сильнее всего в апреле 2025 года в России подешевели огурцы и апельсины. Самые подешевевшие фрукты и овощиназвал Росстат.

Стоимость апельсинов и огурцов снизилась на 8,6 и 7,4 процента соответственно. Цены также снизились на чеснок — на 5,5 процента, перец сладкий — на 5,1 процента, помидоры — на 4,8 процента, бананы — на 3,6 процента, груши — на 1,7 процента.

При этом белокочанная капуста выросла в цене на 20,2 процента, а свекла на 16,9 процента. Как отмечают в ведомстве, лук репчатый за месяц подорожал на 16,1 процента, лимоны — на 15,2 процента, картофель — на 14 процента, морковь — на 9,7 процента, яблоки — на 2,8 процента, ягоды замороженные — на 2,4 процента, виноград — на 1,7 процента.

Ранее эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» отметили, что кондиционеры в России подорожали на восемь процентов за год. Рост цен на приборы для контроля климата оказался медленнее инфляции В январе-апреле 2025 года средний чек на покупку кондиционеров составил 36,5 тысячи рублей. Число покупок таких приборов увеличилось на 15 процентов год к году.

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