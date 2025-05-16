Оглашен приговор завлекавшим мужчин в московские рестораны девушкам

Суд в Москве вынес приговор 15 мошенникам за обман мужчин в ресторанах

Останкинский суд Москвы вынес приговор 15 участникам группы аферистов, обманом похитивших 500 тысяч рублей у мужчин в ресторанах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве. Организаторам криминального бизнеса назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Соучастники получили от двух до пяти лет условно.

Установлено, что входившие в состав преступной группировки девушки знакомились в интернете с мужчинами и завлекали их в рестораны, работавшие с аферистами. На свиданиях спутницы делали заказ по завышенной стоимости, а затем скрывались. Охранники заставляли мужчин оплачивать счет, угрожая расправой.

По такой схеме мошенники заработали более полумиллиона рублей. Жертвами обмана стали 25 мужчин. В ходе следствия им возместили ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция накрыла нелегальный бизнес иностранного студента, открывшего ресторан с подставными девушками из высшего общества, которые обманывали состоятельных клиентов, заставляя их оплачивать завышенные счета.