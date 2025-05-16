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00:30, 16 мая 2025Наука и техника

Определен способ сохранить витамин D в организме

Adv Sci: Физические нагрузки помогают поддерживать уровень витамина D зимой
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые из Великобритании обнаружили, что регулярные умеренные физические нагрузки помогают поддерживать уровень витамина D в зимние месяцы — даже без приема добавок и снижения веса. Результаты опубликованы в журнале Advanced Science.

В исследовании участвовали более 50 взрослых с избыточным весом и ожирением. В течение десяти недель одна группа испытуемых занималась физической активностью четыре раза в неделю — выполняя две прогулки на беговой дорожке, одну продолжительную кардиосессию на велотренажере и одну интервальную тренировку. Вес участников сохранялся стабильным, все они избегали солнечного воздействия и не принимали добавки с витамином D.

Анализ показал, что у неактивных участников общий уровень витамина D снизился в среднем на 25 процентов, тогда как у тех, кто тренировался — только на 15 процентов. Особенно важно, что только у физически активных испытуемых полностью сохранился уровень активной формы витамина D (1,25(OH)₂D₃), которая поддерживает иммунитет, здоровье костей и работу внутренних органов. В группе без тренировок уровень этой формы упал на 15 процентов.

По словам авторов, эти данные особенно важны для людей с избыточной массой тела, для которых витаминные добавки часто менее эффективны. Ученые подчеркивают, что упражнения следует рассматривать как часть стратегии поддержания витаминного баланса зимой — наряду с питанием.

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