Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

В Ангарске организаторов нелегальных гонок отправили под домашний арест

В Ангарске двух организаторов нелегальных гонок отправили под домашний арест. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в преступлении подозреваются две местные жительницы: 32 и 34 лет. Им предъявлено обвинение по уголовному делу об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее влетевшему в толпу болельщиков 31-летнему участнику нелегальных гонок в Ангарске Иркутской области избрали меру пресечения.

В ночь на 11 мая на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.