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08:24, 16 мая 2025Силовые структуры

Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

В Ангарске организаторов нелегальных гонок отправили под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Ангарске двух организаторов нелегальных гонок отправили под домашний арест. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в преступлении подозреваются две местные жительницы: 32 и 34 лет. Им предъявлено обвинение по уголовному делу об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее влетевшему в толпу болельщиков 31-летнему участнику нелегальных гонок в Ангарске Иркутской области избрали меру пресечения.

В ночь на 11 мая на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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