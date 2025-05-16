Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

Молодой британец по имени Том узнал о привычке, которую его девушка Лила считает романтичной, но он нашел ее мерзкой. Историю парня опубликовала газета The Guardian.

По словам Тома, Лила может воспользоваться его наушниками и считает это милым. «Я ненавижу счищать чужую ушную серу после этого, а уши Лилы обычно более липкие, чем мои. Она же думает, что, поскольку мы встречаемся, странно так возмущаться этим», — посетовал он. Том читал статью, в которой говорилось, что общие наушники могут увеличить риск ушных инфекций, а ими молодой человек часто болел в детстве.

«Однажды, во время поездки в Уэльс к моим родителям, она захотела послушать мой плейлист. Я неохотно отдал ей свой наушник, а потом продезинфицировал его, что ее оскорбило. Лила представила это так, как будто я отверг милый романтический жест, но мне просто не понравилась идея совместного использования ушной серы», — рассказал мужчина. Вместо этого жеста он предлагает проявлять близость совместным просмотров фильмов, объятиями или приготовлением еды.

В ответ Лила отметила, что чистоплотна, делает львиную долю уборки в квартире и не считает общие вещи в отношениях отвратительной привычкой. «Уверена, во рту больше бактерий. Каждый раз, когда я использую наушники Тома, он устраивает целое представление, протирая их рукавом, или достает специальный спрей. Он физически останавливает меня и заставляет вытащить его наушники, если видит, что я ими пользуюсь», — пожаловалась она.

В комментариях к статье читатели сошлись на том, что Лиле стоит перестать испытывать личные границы своего парня, и порекомендовали паре купить разветвитель для наушников, чтобы и слушать музыку вместе в качестве романтического жеста, и пользоваться отдельными устройствами.

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