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10:03, 27 декабря 2022Из жизни

Мужчина разоблачил измену жены благодаря радионяне

Daily Mail: в Великобритании мужчина разоблачил измену жены благодаря радионяне

Фото: Shutterstock

В Великобритании мужчина разоблачил измену жену-изменницу благодаря радионяне, набросился на ее любовника с ножом и попал под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летний уроженец Словакии Марек Фечко переехал в Великобританию 12 лет назад после развода с первой женой. Мужчина решил начать жизнь с чистого листа и через год женился во второй раз. Вскоре у него появился ребенок.

После 11 лет брака Фечко узнал, что супруга изменяет ему с его коллегой по работе. Мужчина искал случай, чтобы улучить жену в неверности, и тот представился ему через пять месяцев. Однажды любовник женщины пришел к ней домой, и они уединились в спальне. В комнате стояла радионяня, которая была подключена к телефону Фечко, поэтому он мог слышать, что происходит. Его супруга знала об этом и развернула устройство к стенке, но забыла его выключить.

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Фечко был на работе, но как только понял, что к жене пришел любовник, сразу же помчался домой. Приехав, он обнаружил соперника в машине у дома, схватил нож и начал угрожать ему расправой. В итоге на место происшествия вызывали полицию, и мужчину задержали.

В суде Фечко признал себя виновным в нарушении общественного порядка и использовании ножа. Его приговорили к 120 часам общественных работ и запретили ему контактировать с пострадавшим в течение года.

Ранее сообщалось, что женщина решила отомстить бойфренду за измену и вышла замуж за его отца. «Мы с его отцом всегда были близки... Но стали еще ближе... Я начала заниматься с ним сексом при каждом удобном случае», — рассказала она.

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Алиса Дмитриева
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