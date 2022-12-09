Женщина отомстила бойфренду-изменнику и забеременела от его отца

7 News: женщина узнала об измене бойфренда и вышла замуж за его отца

Женщина решила отомстить бойфренду за измену и вышла замуж за его отца. Об этом сообщает 7 News.

Пара встречалась четыре года. По словам женщины, они планировали купить новый дом и завести семью. Однако все изменилось, когда она застала бойфренда за сексом с ее коллегой в машине во время корпоративной вечеринки. «У меня было так много смешанных эмоций, но я ничего не сказала. Я вернулась на вечеринку и вела себя так, как будто этого никогда не было. Это убивало меня каждый день», — вспоминает обманутая женщина.

Через несколько месяцев пара переехала к отцу мужчины, чтобы поддержать его после смерти жены. «Мы с его отцом всегда были близки... Но стали еще ближе... Я начала заниматься с ним сексом при каждом удобном случае», — рассказывает женщина. Вскоре она узнала, что забеременела, и рассказала бойфренду-изменнику о романе с его родителем.

По словам женщины, партнер был шокирован и перестал разговаривать с ней и отцом. Несмотря на это, она не чувствует вины и радуется новой жизни. «Мы поженились в феврале этого года. У нас двое детей, и сейчас мы ждем третьего», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в США 27-летняя девушка вышла замуж за отца парня, с которым встречалась в школе, и не пожалела. Сначала взаимоотношения с мужчиной были дружескими, но, когда девушке исполнилось 16 лет, они переросли в романтические.

