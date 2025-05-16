Переговоры России и Украины в Стамбуле сочли победой Путина

NYT: Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стали победой для Путина

Сам факт переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле — это победа для президента России Владимира Путина. Так сочла американская газета The New York Times (NYT).

По мнению издания, переговоры не принесут существенных результатов. «Но сама по себе встреча стала победой президента России Владимира Путина, который отказался согласиться на прекращение огня, которого добивалась Украина и ее западные союзники», — говорится в материале.

Кроме того, подчеркнула газета, президент Украины Владимир Зеленский остался проигравшим в дипломатическим противостоянии сторон, развернувшемся за несколько дней до встречи делегаций стран в турецком городе.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Встреча проходит в закрытом формате.