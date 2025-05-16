Политолог назвал единственный способ урегулирования украинского конфликта

Политолог Калачев: Без встречи Путина и Трампа украинский конфликт не остановить

Единственный способ мирного урегулирования украинского конфликта — личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Становится все очевиднее, что единственное, что может сдвинуть дело, — это встреча Путина и Трампа. В противном случае боевые действия будут продолжаться и дальше», — уверен политолог.

Без личной встречи лидеров двух стран, по мнению Калачева, переговорный процесс будет бесконечно тянуться, а в реальности на ситуацию будут влиять только военные на поле боя.

«О необходимости встречи говорил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И действительно, без этого никакого мира не будет. Позиция Трампа состоит в том, что обе стороны должны в чем-то уступить. При этом он согласен, что Украина должна будет уступить больше. Но я бы не ждал никаких существенных подвижек до осени, когда начнется распутица и больше не будет возможности идти в наступление», — считает Калачев.

Ранее Трамп заявил, что, возможно, поговорит с Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также выразил надежду, что сможет договориться с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине.