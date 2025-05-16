В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа по Украине

Песков: Контакты Путина и Трампа крайне важны для урегулирования по Украине

Контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа крайне важны в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Такая встреча президентов, несомненно, необходима. Она важна в первую очередь как с точки зрения отношений России и США, так и с точки зрения проведения лидерами серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, а также региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины», — указал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что сроки возможной встречи Путина и Трампа будут зависеть от предстоящих переговоров России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что встреча глав государств способна продвинуть разрешение кризиса.

