Пробуждение семьи гималайских медведей после зимы сняли на видео в заповеднике Приморья

Выход семьи гималайских медведей из берлоги сняли на видео в Приморском крае

Выход семьи гималайских медведей из берлоги после зимней спячки впервые попал на видео в Приморском крае. Ролик публикует Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».

Ученым удалось снять на видео с коптера медведицу с медвежатами в Уссурийском заповеднике. Животные находились на скальных выступах горы Змеиной — самой высокой точке природоохранной организации.

Уточняется, что в объектив попали медвежата-лончаки — их возраст 1-1,5 года. Мать отдыхала неподалеку. «Специалистам удалось зафиксировать фазу пробуждения, когда медвежья семья проводит некоторое время возле берлоги, осваиваясь после долгого сна», — отметили авторы публикации.

Они добавили, что самки с детенышами остаются в укрытии дольше взрослых самцов. Те покидают берлоги в феврале, тогда как семьи могут затягивать зимний сон до конца апреля.