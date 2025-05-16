Раскрыто самое дорогое время для пересадки волос в Турции

14 и 15 мая стали самыми дорогими днями для пересадки волос в Турции

Сервис путешествий «Туту» раскрыл самое дорогое время для пересадки волос в Турции. Соответствующая статистика попала в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 13 и 15 мая 2025 года стали самыми дорогими днями для поездки в Турцию ради пересадки волос или других хирургических вмешательств и косметологических процедур. Так, цены на авиабилеты и отели в эти дни выросли в среднем на 69 процентов — для сравнения использовались данные заказов, совершенные 13 мая.

По данным сервиса, стоимость отелей в Стамбуле на одну ночь выросла в среднем на 38 процентов при бронировании номера на 14 и 15 мая, а авиабилеты выросли в цене в среднем в два раза. Сильнее всего подорожали перелеты в Стамбул из Санкт-Петербурга (плюс 205 процентов к цене при вылете 14 и 15 мая в сравнении с 13 мая), из Минеральных Вод (плюс 189 процентов), Москвы (плюс 120 процентов), Грозного (плюс 90 процентов), Казани (плюс 55 процентов), Сочи (27 процентов) и Махачкалы (плюс 26 процентов).

Таким образом, стоимость поездки в Стамбул подорожала в среднем на 69 процентов при заранее оплаченной операции на 14 и 15 мая.

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