Россия передала Украине при обмене в 26 раз больше тел военнослужащих

Депутат Саралиев: России вернули 34 тела военных, Украине передали 909 тел

Россия передала Украине при обмене 909 тел военных, Киев же передал Москве 34 тела. Об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, его цитирует РБК.

Российская сторона, таким образом, передала украинской в 26 раз больше тел военных, чем получила. Об обмене 16 мая сообщали украинские власти.

«Сейчас уже можно сказать, что мы отдали 909 тел. В основном это ликвидированные оккупанты в Курской области», — уточнил военкор Александр Коц. Он добавил, что все последние обмены украинская сторона в основном получала тела тех военных, которые были ликвидированы в российском приграничье.

До этого обмен телами между Москвой и Киевом состоялся 28 марта. Тогда Россия передала Украине 909 тел в обмен на 43 тела солдат Вооруженных сил России.