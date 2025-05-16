Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 16 мая 2025Россия

Россия передала Украине при обмене в 26 раз больше тел военнослужащих

Депутат Саралиев: России вернули 34 тела военных, Украине передали 909 тел
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия передала Украине при обмене 909 тел военных, Киев же передал Москве 34 тела. Об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, его цитирует РБК.

Российская сторона, таким образом, передала украинской в 26 раз больше тел военных, чем получила. Об обмене 16 мая сообщали украинские власти.

«Сейчас уже можно сказать, что мы отдали 909 тел. В основном это ликвидированные оккупанты в Курской области», — уточнил военкор Александр Коц. Он добавил, что все последние обмены украинская сторона в основном получала тела тех военных, которые были ликвидированы в российском приграничье.

До этого обмен телами между Москвой и Киевом состоялся 28 марта. Тогда Россия передала Украине 909 тел в обмен на 43 тела солдат Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Трамп высказался о планах созвониться с Путиным после переговоров

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Раскрыт малоизвестный симптом рака кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости