Россиянин организовал поджог продуктового магазина и сел на три года

В Петербурге суд дал 3 года колонии организатору поджога продуктового магазина

В Санкт-Петербурге суд приговорил жителя Александра Рохина к трем годам колонии строгого режима по делу о поджоге продуктового магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следствие и суд установили, что 17 октября 2023 года был подожжен магазин в Кронштадте. Его устроил петербуржец Руслан Андреев под руководством Рохина. В результате предпринимателю был причинен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей. Однако после того, как бизнесмен восстановился после пожара, Рохин заплатил Андрееву за то, чтобы тот разбил в магазине окно.

Рохина признали виновным в преступлении по статье об организации умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. Суд удовлетворил иск предпринимателя о взыскании ущерба на сумму пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин получил штраф за пьяную езду и поджег машину начальника ГАИ.

