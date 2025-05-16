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20:19, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пошел возвращать неподошедший ингалятор в аптеку и оказался в колонии

Петербуржец пошел возвращать ингалятор в аптеку и похитил телефон у фармацевта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд отправил в колонию на 1,5 года жителя Санкт-Петербурга, который пришел в аптеку, чтобы вернуть неподошедший ингалятор, и похитил телефон у находившегося там фармацевта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, кража произошла 14 ноября 2024 года. Мужчина и его сожительница пришли в аптеку, чтобы вернуть товар, но находившийся там фармацевт заявил, что возврат делать не умеет. В этот момент злоумышленник решил похитить телефон, который лежал в халате сотрудницы — петербуржец толкнул фармацевта, прижал ее к стене, забрав смартфон стоимостью 15 тысяч рублей, и скрылся.

При этом сам мужчина уверял, что сотрудница аптеки оскорбляла его и сожительницу, а похитить телефон он решил, чтобы ее проучить. Наутро смартфон он вернул, но в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее в Красноярске 30-летний местный житель зашел в продуктовый магазин и, угрожая продавцу сигнальным пистолетом, похитил бутылку пива.

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