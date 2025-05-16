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20:00, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с должником и попался через 15 лет

В Ленинградской области задержали мужчину за убийство должника 15 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Ленинградской области задержали мужчину за расправу над должником 15 лет назад. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 6 августа 2009 года недалеко от деревни Войтолово в лесу было обнаружено мужское тело с огнестрельным ранением головы. Сразу задержать преступника не удалось.

Спустя 15 лет сотрудникам полиции удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, его задержали в деревне Большое Сергелево Гатчинского района. Как было установлено, в феврале 2009 года он потребовал от 24-летнего знакомого вернуть долг. Но, не получив денег, посадил его в автомобиль и отвез в Кировский район. Там он свернул в лес и выстрелил должнику в голову, затем скрылся.

Ранее сообщалось, что россиянин спустя полгода признался полиции в жестокой расправе.

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