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19:17, 16 мая 2025Ценности

Российский хирург назвал самую популярную пластику у мужчин

Хирург Святослав Стрелин назвал липосакцию самой популярной пластикой у мужчин
Екатерина Ештокина

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Российский хирург Святослав Стрелин назвал самую популярную пластику у мужчин. Соответствующие материал публикует «Газета.Ru».

Доктор рассказал, что самой востребованной процедурой у мужской половины является липосакция. «Наиболее распространенными процедурами у мужчин являются операции, связанные с коррекцией фигуры, которые позволяют избавиться от избыточного жира на животе, от жировых "ловушек"», — уточнил он.

Также специалист внес в список абдоминопластику, вследствие которой можно получить плоский живот. «У мужчин кожа более толстая и по этой причине хуже сокращается, чем у женщин, тем более при значительной и быстрой потере массы тела. При этих операциях есть и запрос от пациентов на формирование плоского спортивного живота», — отметил Стрелин.

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Кроме того, по словам эксперта, мужчины также решаются на омолаживающие процедуры. «В основном это касается лица, например, блефаропластика — подтяжка век. При этом есть необходимость в результате сохранить мужественность и серьезность взгляда, поэтому выполняется она на других принципах, чем у женщин», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в мае были раскрыты самые популярные пластические операции у россиянок. Хирург Мария Гамалея заявила, что самой востребованной коррекцией внешности у жительниц страны остается пластика груди.

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