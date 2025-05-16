Сообщения о сокращении летних каникул в России не подтвердились

Сообщения о сокращении летних каникул в России оказались фейком

В ряде Telegram-каналов в четверг, 15 мая, появилась информация о том, что в школах России сократили летние каникулы — соответствующее решение якобы приняло Министерство просвещения. Данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из таких постов был опубликован в канале «ЧП Пенза». Подписчикам предлагалось ознакомиться с изменениями для различных классов путем перехода по ссылке. При этом ссылка вела на закрытый Telegram-канал, публикующий новости об образовании для родителей школьников.

В действительности данная публикация является не чем иным, как рекламой Telegram-канала, на который вели все ссылки. Стоит отметить, что в посте также значится уникальный номер erid, указывающий на то, что рекламное объявление было оплачено заказчиком. Аналогичная метка стояла и в других постах, прорекламировавших указанный канал.

Авторы еще одной публикации на тему сокращения летних каникул, появившейся на портале «Город Киров», в свою очередь, не утверждают о каких-либо внесенных в привычный график изменениях, а лишь рассуждают об их потенциальной возможности и анализируют все положительные и отрицательные стороны такого решения.

Минпросвещения России еще 14 мая сообщило об утвержденном графике летних каникул для школьников в текущем году — они начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Таким образом, никаких сокращений сроков отдыха для учащихся не предусмотрено. «Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — сказано в тексте и отмечено, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

Утверждения, что в России сократили летние каникулы для школьников, не получили распространения в СМИ. Напротив, многие издания опубликовали официальное сообщение Минпросвещения о графике каникул в текущем году. Кроме того, некоторые порталы обратили внимание на распространившийся фейк, к примеру, «Новости Воронежа».

В Telegram-каналах распространились сведения о том, что в России якобы сократили летние каникулы для школьников. Данная информация оказалась фейком — в Минпросвещения страны ранее обозначили реальный график отдыха для учащихся.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».