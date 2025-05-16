Совком отчитался о росте чистой прибыли в начале 2025 года

Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО

«Совкомбанк» объявил финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2025 года. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, а акционерный капитал вырос на 23 млрд рублей.

«Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в 1 квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы», — отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Несмотря на сложную ситуацию в банковском секторе, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года. Рост показателя на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года обеспечен за счет комиссионных доходов и страховой деятельности.

Акционерный капитал Совкомбанка на 31 марта 2025 года достиг 352 млрд рублей, что эквивалентно 15,7 рубля на одну акцию. За 12 месяцев капитал увеличился на 53 млрд рублей с учетом выплаченных дивидендов (24 млрд рублей). Общая доходность акционеров составила 76 млрд рублей, или 25% от капитала годом ранее.

Выручка группы за квартал выросла на 57% в годовом выражении, достигнув 228 млрд рублей. Основными драйверами стали: розничный бизнес, в котором выручка удвоилась до 116 млрд рублей, кредитный портфель вырос на 23% (1,3 трлн рублей). Число активных пользователей мобильного приложения увеличилось на 22% (6,1 млн человек); корпоративный сегмент (выручка выросла на 65%, до 87 млрд рублей, объем выданных гарантий составил 1,2 трлн рублей); небанковские направления – страховые премии выросли на 27% (17 млрд рублей), лизинговый портфель – на 19% (81 млрд рублей).

.Доля просроченных кредитов демонстрирует умеренный рост из-за высокой ставки и снижения платежеспособности заемщиков. Однако банк заявляет, что резервы сформированы с запасом.

Операционные расходы увеличились на 44% из-за интеграции Хоум Банка, поглощения страховой группы «Инлайф», инвестиций в ИТ и ИИ, а также роста персонала.