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11:23, 16 мая 2025Мир

Стало известно о роли представителя Турции на прямых переговорах России и Украины

«Интерфакс»: Турция покинет переговоры РФ и Украины после приветствия
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представитель Турции покинет прямые переговоры России и Украины после своего приветственного слова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В Стамбуле в пятницу планируются прямые переговоры РФ-Украина, представитель Турции после приветствия должен их покинуть», — отмечено в публикации о роли Турции.

Вместе с тем конкретное время сегодняшних российско-украинских переговоров агентство не указало. Ранее стало известно, что делегация Турции вместе с представителями США и Украины прибыли в Стамбул на место собственных трехсторонних переговоров. Они состоятся до прямых контактов российской и украинской делегации.

На переговорах России и Украины, которые пройдут сегодня, с приветственным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его выступление будет транслироваться в прямом эфире.

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