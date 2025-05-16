Стало известно о роли представителя Турции на прямых переговорах России и Украины

«Интерфакс»: Турция покинет переговоры РФ и Украины после приветствия

Представитель Турции покинет прямые переговоры России и Украины после своего приветственного слова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В Стамбуле в пятницу планируются прямые переговоры РФ-Украина, представитель Турции после приветствия должен их покинуть», — отмечено в публикации о роли Турции.

Вместе с тем конкретное время сегодняшних российско-украинских переговоров агентство не указало. Ранее стало известно, что делегация Турции вместе с представителями США и Украины прибыли в Стамбул на место собственных трехсторонних переговоров. Они состоятся до прямых контактов российской и украинской делегации.

На переговорах России и Украины, которые пройдут сегодня, с приветственным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его выступление будет транслироваться в прямом эфире.