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11:16, 16 мая 2025Россия

Стало известно о смерти бойца СВО на передовой в его день рождения

Под Волгоградом сообщили о смерти на передовой бойца СВО в его день рождения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стало известно о смерти участника специальной военной операции (СВО) в его день рождения. Об этом сообщило издание V1.ru в Telegram.

Руслан Шейкин поступил на службу в Вооруженные силы России еще в 2019 году — задолго до начала спецоперации. В зоне СВО мужчина находился с первых дней конфликта в составе подразделения РХБЗ.

6 мая — свой день рождения — мужчина отправился на ставшее последним для него задание. Шейкина похоронили в Камышине 15 мая, у бойца остались жена и ребенок.

Ранее в Пермском крае простились с другим участником СВО, которого не стало в первом же бою. Мужчина отправили в зону боевых действий в марте 2024 года. Его похоронили спустя год.

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