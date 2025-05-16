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14:09, 16 мая 2025Экономика

Трамп назвал сроки окончательного утверждения ставок торговых пошлин

Трамп: Окончательные ставки торговых пошлин определят в течение двух-трех недель
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вашингтон определит ставки торговых пошлин в течение двух-трех недель. Окончательные сроки назвал президент США Дональд Трамп, его слова приводит Bloomberg.

По словам главы государства, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник уведомят партнеров из других стран, сколько они будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах. При этом порядка 150 государств уже выразили желание заключить сделку, подчеркнул Трамп

«Я думаю, что мы будем очень справедливы. Но невозможно встретиться со всеми, кто хочет нас увидеть», — отметил президент во время встречи с руководителями компаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным американского Министерства финансов, по итогам апреля 2025 года таможенные сборы в бюджет США увеличились на 91 процент в сравнении с мартовским показателем и превысили отметку в 15,63 миллиарда долларов. В марте суммарные объемы тарифных сборов в госказну составили 8,17 миллиарда долларов. За второй месяц весны показатель увеличился почти вдвое, или на 7,46 миллиарда.

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