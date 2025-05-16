Трампа встретили в Абу-Даби «танцем волос»

Трампа по прибытии в Абу-Даби встретили традиционным танцем волос

Президент США Дональда Трампа по прибытии в Абу-Даби встретили традиционным «танцем волос». Об этом сообщает телеканал «Известия».

«Халиджи» распространен в странах Персидского залива, в том числе в Объебиненных Арабских Эмиратах. Название танца в переводе с арабского означает «залив». Женщины исполняют его во время встреч и празднований.

Ранее американский лидер заявил, что не поедет в Турцию, где возможны переговоры по украинскому урегулированию.

Подписывая гостевую книгу в ОАЭ, глава Белого дома сообщил, что в пятницу, 16 мая, вероятно, вернется в Вашингтон.