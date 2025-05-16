Умеров прокомментировал предстоящий второй раунд переговоров

Умеров пообещал в скором времени представить повестку второго раунда переговоров

Украинская делегация в скором времени представит повестку второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, видео опубликовало украинское издание «Общественное» на YouTube.

«Скоро сообщим», — пообещал глава украинской делегации.

Он сообщил, что в рамках первого раунда переговоров с Москвой обсуждались вопросы прекращения огня и обмена военнопленными. По словам спикера, эти вопросы являются первоочередными в процессе урегулирования конфликта.

Ранее Умеров анонсировал крупнейший обмен пленными военнослужащими. При этом глава украинского Минобороны не сказал, когда именно это произойдет.