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16:49, 16 мая 2025Бывший СССР

Умеров прокомментировал предстоящий второй раунд переговоров

Умеров пообещал в скором времени представить повестку второго раунда переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинская делегация в скором времени представит повестку второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, видео опубликовало украинское издание «Общественное» на YouTube.

«Скоро сообщим», — пообещал глава украинской делегации.

Он сообщил, что в рамках первого раунда переговоров с Москвой обсуждались вопросы прекращения огня и обмена военнопленными. По словам спикера, эти вопросы являются первоочередными в процессе урегулирования конфликта.

Ранее Умеров анонсировал крупнейший обмен пленными военнослужащими. При этом глава украинского Минобороны не сказал, когда именно это произойдет.

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