В России похоронят не вернувшегося с СВО утилизатора свиней

В Волгоградской области сообщили о смерти на СВО утилизатора свиней

В Волгоградской области пройдут похороны участника специальной военной операции (СВО), которого не стало более года назад. Об этом сообщает издание V1.ru.

До спецоперации россиянин занимался утилизацией свиней. Журналисты нашли два выигранных им контракта, предусматривающих утилизацию свиных туш.

О бойце ничего не было известно с января 2024 года. Найти его удалось лишь недавно. Прощание с военнослужащим пройдет в Руднянском районе.

Ранее стало известно о смерти на СВО жителя Волгоградской области, который ушел на последнее боевое задание в день своего рождения. Мужчина вступил в ряды Российской армии в 2019 году и был профессиональным военнослужащим.