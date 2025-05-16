В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В России захотели ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости. С таким предложением выступил депутат Госдумы Георгий Арапов, передает РИА Новости.

Парламентарий высказал позицию, что при формировании демографической политики целесообразно учитывать не только материальные стимулы, но и необходимость создания комфортной психологической среды для молодых семей. Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову, отметив, что «демографическая неделя» может стать одной из эффективных мер поддержки.

«Для многих граждан это станет редкой возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка», — обозначил Арапов.

По мнению депутата, для одиноких россиян такая неделя может стать возможностью для знакомств и построения серьезных отношений.

Для того, чтобы снизить налоговую и финансовую нагрузку для работодателей, а также стимулировать участие бизнеса в демографических программах, депутат предложил предусмотреть компенсацию затрат. Согласно задумке, компания, оплатившая отпуск сотруднику, сможет получить вычет из налога на прибыль в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных приказом и заявлением сотрудника.

Ранее в Госдуме захотели сократить женщинам рабочий день хотя бы на один час с сохранением заработной платы, чтобы у них оставалось больше времени на семью. По словам депутата Игоря Антропенко, у молодой девушки нет времени на выстраивание личной жизни и семьи, если она возвращается с работы уставшей.