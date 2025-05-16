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05:09, 16 мая 2025Бывший СССР

В России заявили об использовании пограничников ВСУ для удержания Локни

ТАСС: ВСУ используют пограничные отряды для удержания Локни
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пограничные отряды для удержания Локни в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«Для удержания Локни украинское военное командование продолжает потрошить Чопский пограничный отряд (...) А командование 1 ОТБР, отвечающее за оборону Локни, использует их как пушечное мясо, стараясь сократить потери непосредственно среди военнослужащих своей бригады», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские пограничники уже несут потери. Также в Сумской области зафиксировано больше всего неопознанных тел бойцов ВСУ и других подразделений.

Украинские командиры ранее сообщили, что большинство бригад сухопутных войск ВСУ переводят специалистов в пехоту. Журналисты также отметили, что подобные случаи стали обычным явлением для украинской армии.

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