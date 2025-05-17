На Украине начнут задерживать ограниченно годных к службе

Минобороны Украины обязало ограниченно годных к службе повторно пройти комиссию

Признанные ограниченно годными к военной службе украинцы должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Тех, кто не явится для ее прохождения самостоятельно, в районный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) доставят полицейские. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении военного ведомства.

Речь идет о военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Отмечается, что те, кого в ТЦК доставят полицейские, будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 409 до 615 долларов (от 33 130 до 49 817 рублей).

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