«Причина — личная власть». Мединский объяснил, почему Крым передали Украине в 1954 году

Мединский: Крым передали Украине в 1954 году для укрепления власти Хрущева

Крым передали Украине в 1954 году для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил помощник президента Владимир Мединский.

Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Причина — голоса, личная власть Владимир Мединский помощник президента России

Передачу объясняли тем, что «там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс», рассказал он. Кроме того, подходящим поводом для передачи полуострова стала 300-летняя годовщина Переяславской рады.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.

В Крыму предложили признать незаконным решение Хрущева

Глава крымского парламента Владимир Константинов в феврале предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР по решению Хрущева в 1954 году. передачу Крыма УССР в 1954 году.

Крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года. Историческую справедливость мы восстановили в 2014 году. Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям. (...) Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием Владимир Константинов глава крымского парламента

По его словам, событие 1954 года привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Советского Союза передало Украине территории, на которых жили русские люди.

Он подчеркнул, что при образовании СССР руководством Советского Союза были сделаны территориальные уступки в пользу Украины. По словам главы российского дипведомства, они включали в себя огромные территории, на которых русские люди столетиями основывали города, строили заводы и порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство.

Мединский рассказал об ироничном отношении украинцев к теории независимого государства

Помощник президента России заявил, что украинцы до недавнего времени иронично относились к теории независимого государства.

Он рассказал о теории профессора Михаила Грушевского, который считается основоположником современной украинской историографии. По словам Мединского, он целенаправленно создавал историю независимой Украины и делал это «довольно натянуто». Он обвинил Грушевского в переписывании истории и приписал ему создание концепции киевского государства.

Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени — сейчас просто боятся об этом говорить — в самой Украине довольно иронично Владимир Мединский помощник президента России

Владимир Путин годом ранее выразил мнение, что решения лидеров СССР сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине. Он отметил, что на ситуацию значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов.

