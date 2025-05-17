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15:56, 17 мая 2025Экономика

Задолжавшая налоговой миллионы экс-солистка «Серебра» продала дом

Shot: Задолжавшая налоговой ₽1,7 млн Елена Темникова продала дом в Подмосковье
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-солистка «Серебра» Елена Темникова продала дом в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее появилась информация, что звезда задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 1 миллион 720 тысяч рублей, также из-за неуплаты по кредитам было арестовано имущество ее мужа, бизнесмена Дмитрия Сергеева.

Темникова выставила коттедж с дизайном от немецкого дизайн-ателье на продажу в июне 2024-го. Особняк площадью 504 квадрата на участке в 17 соток она продала спустя четыре месяца, в октябре 2024-го. По имеющимся данным, трехэтажный дом с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять машин купили за 95 миллионов рублей.

«Продажа дома, предварительно, связана с финансовыми проблемами мужа певицы: на бизнесмена Дмитрия Сергеева после исков от банков был наложен арест. Сейчас он должен около 800 тысяч», — отмечают авторы.

Сама Темникова при этом также погасила долги перед ФНС.

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