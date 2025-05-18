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03:13, 18 мая 2025Культура

Серебренников получил самую почетную награду Франции

Режиссеру Кириллу Серебренникову во Франции вручили Орден Почетного легиона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников получил во Франции самую почетную награду — Орден почетного легиона. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Награду вручила министр культуры Франции Рашида Дати. 20-го мая в Каннах покажут новый фильм режиссера — «Исчезновение Йозефа Менгеле» с Аугустом Дилем в главной роли. «С великой радостью я стою перед вами сегодня. Вы оказали мне честь, вручив национальную награду столь большого значения, и я хочу выразить свою глубокую благодарность за это признание, которое исходит от страны, которую я так люблю», — прокомментировал режиссер получение награды.

В мае 2024 года Кирилл Серебренников показал в Каннах свой фильм об Эдуарде Лимонове. Главную роль в картине исполнил голливудский актер Бен Уишоу.

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