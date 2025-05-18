Стали известны планы Путина на неделю

Журналист Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка

В графике президента России Владимира Путина на неделю возможна региональная поездка. Планы российского лидера в своем Telegram-канале раскрыл журналист Павел Зарубин.

Так, среди планов Путина — церемония вручения государственных наград. Кроме того, по словам журналиста, российский лидер планирует провести совещание с правительством и Советом безопасности РФ, а также заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. «Не исключена региональная поездка», — добавил Зарубин.

Ранее Путин сообщил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы довести специальную военную операцию (СВО) до логического завершения. Отмечается, что нужным для России результатом СВО станет устранение первопричин украинского кризиса.