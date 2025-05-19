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06:41, 19 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

В России зафиксировали рост вовлечения детей в создание интимного контента

Адвокат Ерохин: Сетевые педофилы стали действовать активнее
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Злоумышленники, нарушающие половую неприкосновенность детей и подростков в интернете, стали действовать активнее. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Константин Ерохин.

Он также отметил, что в последние годы отношение правоохранительных органов к подобным преступлениям сильно поменялось — полицейские и следователи стали оперативно реагировать на все заявления по этой категории дел. Они расследуются приоритетно и быстро, на что установку дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Тем не менее, их с каждым годом меньше не становится.

Подробнее о том, как устроен рынок детской порнографии и как злоумышленники вовлекают в него подростков, можно прочитать здесь.

Создание, распространение, приобретение и хранение порнографических материалов с участием несовершеннолетних подпадает под целый ряд статей УК РФ и влечет за собой уголовную ответственность с наказаниями вплоть до пожизненного лишения свободы.

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