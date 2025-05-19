Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь

Мясников заявил, что при обильном носовом кровотечении нужно вызывать скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданный повод вызвать скорую помощь. В выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим», доктор заявил, что экстренная медицинская помощь нужна при сильном носовом кровотечении.

«Когда вызывать скорую? Когда есть признаки острой обильной кровопотери», — объяснил Мясников. Он добавил, что при носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову, так как человек может проглотить около литра крови и не заметить этого.

В программе уточняли: если кровь идет в течение 30 минут, следует обращаться за экстренной медицинской помощью.

Ранее Мясников призвал россиян не слушать диетологов. По его словам, не нужно дословно следовать всем рекомендациям специалистов и придерживаться принципа «А Васька слушает, да ест».