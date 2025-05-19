Обнаружены загадочные захоронения на севере Африки

Afr Archaeol Rev: На Танжерском полуострове обнаружили три древних кладбища

На Танжерском полуострове в Марокко археологи обнаружили три древних кладбища, стоячие камни и наскальные изображения. Исследование, проведенное специалистами из Университета Барселоны, Университета Кастилии-Ла-Манчи и Национального института археологии и культурного наследия Марокко, опубликовано в журнале African Archaeological Review.

На одном из кладбищ находится каменная гробница, датируемая примерно 2000-м годом до нашей эры. Погребение выполнено в вырубленном в скале углублении и закрыто массивной плитой, что указывает на значительные трудозатраты и высокое социальное положение погребенного.

Помимо захоронений, ученые обнаружили несколько укрытий с настенными рисунками, часть из которых напоминает изображения, ранее найденные в Сахаре. Также были выявлены стоячие камни — мегалиты высотой до 2,5 метра, которые, предположительно, использовались для обозначения границ или выполняли культовые функции.

Танжерский полуостров долгое время оставался малоизученным с археологической точки зрения, несмотря на его стратегическое положение у пролива Гибралтар. Новые находки помогают восполнить пробелы в понимании культур и обрядов Северо-Западной Африки в период между 3000 и 500 годами до нашей эры. Исследователи планируют продолжить раскопки, чтобы глубже изучить образ жизни и мировоззрение этих древних обществ.

В апреле 2025 года ученые рассказали, как выглядела Сахара до превращения в пустыню. Оказалось, что около 7000 лет назад эта территория представляла собой зеленый, пригодный для жизни регион с озерами и саваннами, населенный изолированной популяцией охотников-собирателей.