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13:06, 19 мая 2025Путешествия

Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

Aviaincident: Пассажир Red Wings попал в реанимацию после рейса из Шарм-эш-Шейха
Алина Черненко

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пассажир авиакомпании Red Wings попал в реанимацию после рейса из Египта в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая на борту лайнера, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. Из-за тяжело больного путешественника экипаж решил совершить незапланированную посадку в аэропорту Сочи. Приземление прошло благополучно.

Ранее летевший из России в Узбекистан самолет авиакомпании Uzbekistan Airways резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира. После рейса ему потребовалась реанимация.

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