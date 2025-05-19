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20:19, 19 мая 2025Мир

Песков рассказал о красной линии связи России и США

Песков: Красная линия связи РФ с США позволяет обсуждать чувствительные вопросы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Защищенная «красная линия» связи России с США позволяет обсуждать самые чувствительные вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, российский лидер Владимир Путин обладает всей инфраструктурой закрытой связи, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных.

«Между Россией и США существует так называемая красная линия. Это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее состоялись телефонные переговоры президента России с американским коллегой Дональдом Трампом, они продлились два часа. По словам Путина, разговор был откровенным и содержательным.

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