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20:31, 19 мая 2025Мир

Песков высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Позиция Трампа по Украине нейтральная, он занимается урегулированием
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине является достаточно нейтральной, американский лидер занимается вопросами урегулирования конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после переговоров двух лидеров, комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них позиция откровенно проукраинская», — отметил представитель Кремля, говоря о подходе европейских лидеров к урегулированию конфликта.

Кроме того, Песков заявил, что основная траектория работы Европы направлена на то, чтобы склонить Трампа на свою сторону и «обломать» Россию во всем.

По словам пресс-секретаря российского лидера, реальным посредничеством и урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта.

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