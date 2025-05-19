Песков высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Позиция Трампа по Украине нейтральная, он занимается урегулированием

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине является достаточно нейтральной, американский лидер занимается вопросами урегулирования конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после переговоров двух лидеров, комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них позиция откровенно проукраинская», — отметил представитель Кремля, говоря о подходе европейских лидеров к урегулированию конфликта.

Кроме того, Песков заявил, что основная траектория работы Европы направлена на то, чтобы склонить Трампа на свою сторону и «обломать» Россию во всем.

По словам пресс-секретаря российского лидера, реальным посредничеством и урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта.