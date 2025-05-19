Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

AP: Папа Римский Лев XIV обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

Папа Римский Лев XIV провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой обсуждалось урегулирование конфликтов по всему миру, в том числе на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, в ходе которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к их урегулированию путем переговоров между вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении.

Ранее Лев XIV выразил желание стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. Понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.

Кроме того, новоизбранный Папа Римский предложил Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной.