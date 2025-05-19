Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 19 мая 2025Мир

Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

AP: Папа Римский Лев XIV обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Vatican Media / ­Simone Risoluti / Handout / Reuters

Папа Римский Лев XIV провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой обсуждалось урегулирование конфликтов по всему миру, в том числе на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным международным вопросам, в ходе которого прозвучал призыв к соблюдению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к их урегулированию путем переговоров между вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении.

Ранее Лев XIV выразил желание стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. Понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.

Кроме того, новоизбранный Папа Римский предложил Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости