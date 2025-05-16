Папа Римский предложит России и Украине провести переговоры в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предложит России и Украине провести переговоры в Ватикане

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Politico.

«Папа планирует предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами», — сказал он.

По мнению кардинала, ситуация в переговорах остается крайне сложной, а их стороны, по сути, «вернулись к тому, с чего начинали».

Ранее Лев XIV выразил желание стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. При этом понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.