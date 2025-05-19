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03:17, 19 мая 2025Путешествия

Росавиация раскрыла позицию других стран по возобновлению авиасообщения с Россией

Глава Росавиации Ядров: Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Авиационные власти многих стран готовы возобновить авиасообщение с Россией, такая возможность обсуждается с Росавиацией. Позицию других государств по этому вопросу раскрыл глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — подтвердил руководитель Росавиации.

Ядров отметил, что в ряд государств готовы летать российские авиакомпании, но нужны гарантии, что гражданские суда получат нужное обслуживание и на них не будут распространять санкционные ограничения.

Пока из России на самолете без пересадок можно попасть в 38 стран, а в 17 из них рейсы выполняют как российские, так и иностранные авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейсы Turkish Airlines в Россию возобновились с 9 мая. Росавиация, Минтранс и авиакомпания Turkish Airlines пришли к соглашению о возобновлении авиасообщения в полном объеме полетной программы.

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