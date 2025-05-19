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20:54, 19 мая 2025Мир

Трамп в разговоре с Путиным высказал позицию по прекращению боевых действий на Украине

Путин: Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказал свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Об этом журналистам сообщил президент России по итогам телефонного разговора с американским лидером. Заявление главы российского государства передает ТАСС.

Путин рассказал, что прежде всего поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения и возобновления переговоров, прерванных украинской стороной в 2022 году.

«Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом завершились. Общее время телефонных переговоров между лидерами государств составило около двух часов. Как заявил российский президент по итогам беседы, Дональд Трамп в телефонном разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта.

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