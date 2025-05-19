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17:45, 19 мая 2025Силовые структуры

Украинских пилотов отправили в колонию за подготовку терактов в России

В Москве утвердили приговор украинским пилотам по делу о подготовке терактов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, ранее осужденным по делу о подготовке терактов на российских объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Таким образом приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменений. В марте судья приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. В ходе следствия было установлено, что пилоты вылетели в Россию для организации диверсий, один из задержанных на допросе рассказал, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос о переброске «грязной бомбы» на территорию России для радиоактивного заражения.

Обоим фигурантам инкриминировали порядка десяти статей Уголовного кодекса. Они обвинялись в организации террористического сообщества, теракте, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы и незаконной пересылке оружия.

Шиманский и Морозов были задержаны в 2023-м, суд над ними начался в январе 2025 года.

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