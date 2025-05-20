54-летняя Клаудия Шиффер снялась в откровенном боди

54-летняя супермодель Клаудия Шиффер снялась в откровенном боди для бренда Chloe

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер показала новые откровенные снимки с фотосессии для французского бренда Chloe. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 54-летняя манекенщица снялась в атласном боди розового цвета, оформленном небольшими оборками. На размещенном кадре видно, что знаменитость позировала на софе, держа в руках ананас.

Поклонники оценили съемку Шиффер в комментариях под постом. «Великолепная», «Ей всегда будет 16!», «Очень красиво», «Ты, как всегда, шикарна», «Потрясающая», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что креативный директор Chloe Чемена Камали опубликовал снимки Шиффер без штанов.