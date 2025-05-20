Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

В Москве аферисты под видом работников ВШЭ обманули философа Кантору на ₽1,6 млн

В Москве мошенники под видом работников Высшей школы экономики (ВШЭ) обманули известного философа Владимира Кантору на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, 18 апреля Канторе стали поступать звонки с различных телефонных номеров. Сначала ему позвонил мужчина и представился проректором вуза, а после этого аферисты представились сотрудниками ФСБ. Они убедили философа в том, что он якобы обвиняется в переводе денег на Украину. Мошенники предложили ему проверить купюры. Для этого к нему приехал курьер, которому Кантора передал 1,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонные мошенники обманули 62-летнюю доцента вуза на восемь миллионов рублей.