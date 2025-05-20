Арестованному за попытку вступить в ИГ пригрозили лишением гражданства

Юрист Зернов: Арестованный за попытку вступить в ИГ может лишиться гражданства

Арестованный за попытку вступить в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) может лишиться российского гражданства. Об этом рассказал юрист Олег Зернов, передает ТАСС.

По его словам, по закону предусмотрено прекращение приобретенного гражданства по перечню уголовных статей. Покушение на участие в террористической организации относится к таким статьям. Поэтому, если Шахбоза Давлатова признают виновным, он будет лишен гражданства РФ, объяснил юрист.

Ранее в Москве суд арестовал Давлатова по статье о покушении на участие в деятельности организации, признанной в России террористической. Следствие ходатайствовало о его аресте, аргументируя это тем, что мужчина иначе может поддерживать и координировать связь с другими членами ИГ.