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07:22, 20 мая 2025Силовые структуры

Получившего российское гражданство мужчину взяли под арест за попытку вступить в ИГ

В Москве суд взял под стражу мужчину за попытку вступить в ИГ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Москве суд взял под стражу мужчину, недавно получившего российское гражданство, за попытку вступить в ряды «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Шахбоза Давлатова обвиняют в преступлении по статье о покушении на участие в деятельности организации, признанной в России террористической. Следствие ходатайствовало о его аресте, аргументируя это тем, что мужчина иначе может поддерживать и координировать связь с другими членам ИГ.

Ранее сообщалось, что суд дал 17 и 18 лет двум членам ИГ за попытку подрыва в Пятигорске.

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